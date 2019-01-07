هواوي تفتتح أكبر متاجرها بالشرق الأوسط في السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

افتتحت شركة "هواوي الصينية ، رسمياً السبت أول متجر رئيس في المملكة العربية السعودية بمجمع "الرياض بارك" في العاصمة الرياض، ويُعتبر الأول من نوعه والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية تخوض حالياً غمار تجربة تحول رقمي جاد ومتسارع، مستقية زخماً خاصاً للتجربة من تاريخها الغني في مجال الاتصالات لتحقيق أهداف استراتيجيتها الرقمية الطموحة بما يتماشى مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030 التي يتوقع منها أن توفر مجموعة واسعة من الفرص عبر مختلف القطاعات والصناعات التي بات لا بد لها من الاستفادة من التقدم الحاصل في سوق التكنولوجيا للوصول لخدمات أكثر تطوراً وسلاسة وأقل تكلفة.

وتعتبر شركة "هواوي" الشريك المثالي لدفع عجلة مسيرة الرقمنة في المملكة كونها تعمل ضمن ثلاث مجموعات أعمال رئيسية هي مجموعة أعمال هواوي كارير لشبكات الاتصالات، مجموعة أعمال "هواوي انتربرايز" لقطاع المشاريع والمؤسسات، ومجموعة أعمال "هواوي كونسيومر" لأجهزة المستهلك، مما يعني انخراطها بالطيف الكامل لكل المنتجات والحلول والتقنيات والخدمات التي تحتاجها مختلف القطاعات والصناعات لتطوير أعمالها.

مصدر الصور : @HuaweiMobileKSA

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