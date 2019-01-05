على "وتسآب".. هكذا تحجب صورتك عن بعض المستخدمين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال الأشهر الماضية، أطلق تطبيق "وتسآب" العديد من الميزات الجديدة، من بينها خطوتين للتحقق من الحساب، وإخفاء الحالة الخاصة. إلاّ أنّ هناك ميزة لم تتوفر بعد للمستخدمين، وهي إمكانية إخفاء صورة البروفايل الخاصة بالمستخدم عن بعض جهات الاتصال.

وفي هذا الإطار، كشف موقع "جادجيتس ناو" التكنولوجي، عن خطوتين بسيطتين لتحقيق ذلك، وهما على النحو التالي:

- الذهاب أولاً إلى التطبيق الخاص بجهات الاتصال على الهاتف، ثم البحث عن جهة الاتصال المراد إخفاء الصورة عنه، ثم القيام بحذفه من الهاتف.

- بعد ذلك فتح تطبيق "واتسآب"، ثم الذهاب إلى الإعدادت، والخصوصية، والضغط على خيار "صورة الملف الشخصي" أو "Profile Picture"، وعند النقر عليها تحديد "جهة الاتصال الخاصة بي" أو "My Contacts".

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