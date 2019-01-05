عاجل

على "وتسآب".. هكذا تحجب صورتك عن بعض المستخدمين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال الأشهر الماضية، أطلق تطبيق "وتسآب" العديد من الميزات الجديدة، من بينها خطوتين للتحقق من الحساب، وإخفاء الحالة الخاصة. إلاّ أنّ هناك ميزة لم تتوفر بعد للمستخدمين، وهي إمكانية إخفاء صورة البروفايل الخاصة بالمستخدم عن بعض جهات الاتصال.

وفي هذا الإطار، كشف موقع "جادجيتس ناو" التكنولوجي، عن خطوتين بسيطتين لتحقيق ذلك، وهما على النحو التالي:

- الذهاب أولاً إلى التطبيق الخاص بجهات الاتصال على الهاتف، ثم البحث عن جهة الاتصال المراد إخفاء الصورة عنه، ثم القيام بحذفه من الهاتف.

- بعد ذلك فتح تطبيق "واتسآب"، ثم الذهاب إلى الإعدادت، والخصوصية، والضغط على خيار "صورة الملف الشخصي" أو "Profile Picture"، وعند النقر عليها تحديد "جهة الاتصال الخاصة بي" أو "My Contacts".

للمزيد:

"واتسآب" يثير الجدل بميزته الجديدة.. استياءٌ ودعوات لمقاطعته

 

#الصورة الشخصية #تطبيق #ميزة #وتسآب #تكنولوجيا

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...