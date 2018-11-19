بعد ثغرة "وتسآب" الأمنية.. إليكم 3 تطبيقات أكثر أماناً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعيشُ مستخدمو تطبيق "وتسآب" الشهير مخاوف كثيرة، بعد إعلان شركة "شيك بوينت" عن اكتشاف ثغرةٍ أمنية تهدّد خصوصيتهم. ومع ذلك، فإنّ الكثير من المستخدمين بدأوا بالإنتقال إلى تطبيقات أكثر أماناً، الأمر الذي سيساهم في تغييرات كثيرة بالنسبة لـ"وتسآب" المملوكة من شركة "فيسبوك"، لناحية عدد المستخدمين ومسألة الثقة باستخدامه.

وإنطلاقاً ممّا يريده المستخدمون من تطبيقات آمنة، فإنّ العديد من المواقع المتخصصة في المجال التكنولوجي، طرحت 3 من التطبيقات الآمنة والتي يمكن لمستخدمي "وتسآب" الإعتماد عليها، وهي:

1- تطبيق "سيغنال":

هو من أكثر التطبيقات آماناً بسبب وجود بروتوكول تشفير يسمى "سيغنال بروتوكول"، يوفر للمستخدم إمكانية التشفير من طرف إلى طرف للمكالمات الصوتية، ومكالمات الفيديو والمراسلة الفورية للمحادثات. يوصي باستخدام هذا التطبيق الموظف في وكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن.

2- تطبيق "هايك":

هو البديل الأروع عن "وتسآب"، وهو يتمع بخصوصية كبيرة. من أهم ميزاته أنّه لا يمكن لأي شخصٍ إرسال رسالة للمستخدم، إلاّ إذا كان رقمه مسجلاً في جهات الإتصال الخاصة به على الهاتف. كذلك، فإنّ التطبيق يتضمن وضع عدم الإتصال. فإذا أرسل أحدهم رسالة تظهر كأنها لم تصل حتى يتيح المستخدم وصولها إلى الدردشة.

3- تطبيق "تيلغرام":

وهو التطبيق الأكثر استخداماً للتراسل الفوري، ويتميز بالسرعة والخصوصية وسهل الاستخدام ومجاني، كما يتضمن ميزة المكالمات المشفرة. يمكن استخدام هذا التطبيق في إرسال الرسائل، الصور، المقاطع المرئية، الملفات من أي نوع (doc، zip، mp3 …الخ) مع إمكانية إنشاء مجموعات تصل إلى 100 ألف شخص، إضافة إلى القنوات حيث يمكنك نشر المحتوى إلى جمهور غير محدود.

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