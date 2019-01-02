"واتسآب" يثير الجدل بميزته الجديدة.. استياءٌ ودعوات لمقاطعته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يستعد تطبيق "واتسآب" لإطلاق التحديث الجديد الذي سيضيف ميزة الإعلانات على الحالة "Status" من أجل جني الأرباح وتحقيق مكاسب مالية.

وتعود خطة "واتسآب" على هذا الصعيد إلى العام 2014، أي حينما اشترت "فيسبوك" التطبيق بـ18 مليار دولار، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس واتساب، كريس دانيلز، إن "الإعلانات ستظهر عما قريب في حالة (Status) بمنصة التراسل، وهذه الخطوة ستكون بداية الطريق نحو تحقيق مكاسب مالية من التطبيق".

وكما هو معلوم، فإنّ "حالة وتسآب تبقى لمدة 24 ساعة ثم تزول بشكل تلقائي، على غرار "الحالة" في منصات أخرى مثل فيسبوك وإنستغرام". وأوضح دانيلز أنّ "الخطوة الجديدة هذه ستسمح للشركات بالوصول إلى المستخدمين"، كاشفاً أنّ "مالكي التطبيق الأوائل أعربوا عن استياء عارم من هذا الأمر". فبدوره، أعرب مؤسس وتسآب بريان أكتون عن "عدم سعادته بعدما سماعه خبر إدخال الإعلانات إلى التطبيق"، مؤكداً أنه "لا يتفق مع هذه الخطوة". ولفت إلى أنه "يشعر كما لو أنه باع المستخدمين وضحى بخصوصيتهم بالنظر إلى ما سيتعرضون له من إزعاج بسبب الإعلانات المتوالية للشركات".

إلى ذلك، فقد عبّر العديد من المستخدمين عن غضبهم إزاء القرار الجديد لـ"وتسآب"، ودعا بعضهم إلى مقاطعة المنصة التي وعدت سنة 2012 بعدم إطلاق الإعلانات.

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