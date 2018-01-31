كيف تظهر الإعلانات العربية في قلب الملاعب الأوروبية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مهند حزيّن)

أصبحنا نشاهد باستمرار العديد من الإعلانات العربية في ملاعب أقوى الفرق الأوروبية مثل سانتياجو برنابيو وأولد ترافورد والكامب نو خلال السنوات الأخيرة من خلال مشاهدتنا للمباريات عبر شاشات التلفاز، ودائماً ما تثير هذه المسألة تعجب بعض الأشخاص في عالمنا العربي.

التسويق في كرة القدم لا يتوقف أبدا عن الابتكار، دائما ما نجد الجديد والجديد في عالم الكرة والتسويق ..



حين تشاهد مباريات الدوريات الأوروبية تجد بعض الإعلانات التي توجد على جوانب الملعب .. إعلانات عربية مكتوبة باللغة العربية لمنتجات عربية الأصل، حينها تجد الأمر مربكًا حول أسباب وضع إعلانات عربية تخصنا في قلب ملاعب أوروبا، إلا أن الحقيقة هي أننا فقط من نراها على شاشة التلفاز، بسببب تقنية DBRLive.

اذا كيف تعمل تقنية DBRLive ؟

اللوحات الإعلانية في الملعب تمتص ترددًا معينًا من الأشعة تحت الحمراء التي لا ترى بالعين المجردة، هنا تكون المباراة مُذاعة على الهواء مباشرة لدول كثيرة ما بين أوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين.

الأشعة غير المرئية بمساعدة كاميرات النقل التلفزيوني تسمح بتركيب الإعلانات المختلفة وبثها لكل منطقة في العالم بالإعلان الخاص به دون سواها.



الشركة تقدم خلال المباراة عددًا معينًا من دقائق الإعلان الافتراضي وفق الاتفاق المبرم.

هذه التقنية أيضاً لا تتأثر بأي أجسام تمر أمامها كلاعبين مثلا، فترى اللاعب أمام الإعلان واللوحة بالخلف دون أي تداخل محتمل بين الإعلان والأجسام.



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