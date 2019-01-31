أستراليا.. باحثون يطورون بدلة مضادة لأسماك القرش

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "ديلي ميرور" أن "مجموعة من الباحثين في جامعة فليندرس بمدينة أديلايد الأسترالية، يعملون على تطوير بدلة غوص خاصة مضادة لخطر أسماك القرش، ومصنوعة من الألياف الاصطناعية ومشابهة للبدلة المقاومة للرصاص".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "البدلة ستقلل كثيراً من الإصابات وتمزق الألياف البشرية وتسرب الدماء من الغواصين، إذ ستحميهم إلى حد كبير من فك سمكة القرش المفترس في حال تعرضوا لهجوم منها".

وبدوره، قال أحد الباحثين في الجامعة: "معظم الإصابات المميتة من عضات القرش سببها فقدان كميات كبيرة من الدماء. نحن نريد الوصول لتقنيات جديدة في التعامل مع القرش".

وأضاف: "إذا استطعنا التقليل من فقدان الدماء من الإصابات، سنستطيع رفع نسبة النجاة للغواصين الذين يتعرضون لهجمات القرش".

ومن المقرّر أن تبدأ عملية اختبار البدلة نهاية العام الحالي، في بقعة تعج بأسماك القرش في خليج سبينسر غرب أديلايد، وقد حصل المشروع الخاص بها على منحة حكومية بلغت 90 ألف دولار.

مصدر الصورة: Northern Star

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