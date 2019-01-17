نتفليكس ترفع رسومها للمشتركين في أمريكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رفعت نتفليكس الرسوم الشهرية التي تتقاضاها من مشتركيها في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 13 و18 بالمئة، في أول زيادة في الأسعار تفرضها الشركة منذ عام 2017 مع إنفاقها بقوة على المحتوى الأصلي والتوسع حول العالم.

وأوضحت الشركة في بيان أن أسعار الباقة الرئيسية الأشهَر، والتي تسمح بالبث على جهازين في وقت واحد، سترتفع إلى 12.99 دولار شهريا من 10.99 دولار.

وارتفعت أسهم نتفليكس ستة بالمئة إلى 352.64 دولار للسهم في التعاملات الصباحية. وارتفع السهم 30 بالمئة منذ بداية العام.

وسيرتفع سعر الباقة الأعلى، التي تسمح بالبث على أربع شاشات بدقة عالية، إلى 15.99 دولار من 13.99 دولار شهريا، بينما ستزيد رسوم الباقة الأساسية إلى 8.99 دولار من 7.99 دولار.



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