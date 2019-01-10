آبل تطلق خدمة البث التلفزيوني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تطورات ملحوظة يشهدها عالم التكنولوجيا إذ كشف تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل Apple، النقاب عن إطلاق الشركة حزمة خدمات جديدة خلال عام 2019.

وعلى رأس هذه الخدمات خدمة البث التلفزيوني وذلك خلال النصف الأول من العام، بعد ارتفاع إيرادات الشركة خلال 2018، إذ تعهدت الشركة الأمريكية بتقديم مليار دولار للحصول على محتوى لخدمة البث.

يذكر أن شركات عالمية مثل سامسونج وسوني، أعلنت دعمها تطبيق iTunes، إضافة إلى تقنية البث AirPlay 2 على تلفزيوناتها.

من غير الواضح كيف توزع أبل خدمة البث، لكن البعض توقع أن تكون مجانيةً لمالكي أجهزة أبل، واقترح آخرون أن توفر الشركة الأمريكية الخدمة على جميع الأنظمة الأساسية.

يذكر أن شركات عالمية مثل سامسونج وسوني، أعلنت دعمها تطبيق iTunes، إضافة إلى تقنية البث AirPlay 2 على تلفزيوناتها.

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