التاكسي الطائر خدمة جديدة للمواطنين والسياح في الأردن

أخبار الآن| عمان - الأردن (رويترز)

وجد الأردنيون، الذين يتطلعون إلى الانتقال بسرعة من مكان إلى آخر، ضالتهم أخيرا بعد أن أصبح بإمكانهم استقلال "التاكسي الطائر".

وتتيح خدمة التاكسي الطائر للراكب تفادي الازدحام والعقبات المرورية في الشوارع المكتظة على الأرض واختصار زمن الرحلات.

كذلك تتيح المبادرة للركاب فرصة رؤية العاصمة عمان من الجو والتقاط الصور من أعلى للمدينة.

أطلقت الخدمة الجديدة أكاديمية النسر الذهبي للطيران، بالتعاون مع قدامى المحاربين من سلاح الجو الملكي الأردني.

وقال أيمن الحسن، مدير تطوير الأعمال والتسويق في أكاديمية النسر الذهبي "إحنا شفنا إنه في طلب كبير جداً على موضوع التاكسي الطائر إلي بقدم خدمات إنه بينقل المواطن أو السائح أو إلي راغب بهي الخدمة من مكان معين بالأردن إلى مكان آخر، هي الخدمة بتوفر مرونة وسرعة بالتنقل من مكان لمكان في الأردن".

وأضاف الحسن أن من بين الأهداف الأخرى لخدمة التاكسي الطائر توفير فرض العمل لقدامى المحاربين والمهندسين المتقاعدين.

ومنذ إطلاقها في أكتوبر تشرين الأول، قامت طائرات الهليكوبتر بنقل عشرات المسافرين في رحلات سياحية حول عمان.

وتبلغ تكلفة الرحلة التي تستغرق حوالي 15 دقيقة 55 دينارا أردنيا (77.5 دولار) للشخص الواحد.

ومن بين الأشخاص الذين قاموا بالرحلة محمد الحميدي البالغ من العمر 20 عاماً. وقال إن الرحلة جعلته يقع في حب عمان بشكل أكبر من أي وقت مضى.

وأضاف الحميدي "خوف مافي لأ بالعكس.. هي رحلة حلوة كتير. ما فيها خوف. بالعكس ممتعة كتير. كتير بتنبسطي بتشوفي كل إشي، يعني شفنا عمان الغربية، عمان الشرقية، شفنا ستاد عمان الدولي بطريقة ما بتتخيليها".

من جهته قال جهاد الشيخ الذي يعمل في تجارة السيارات ويبلغ من العمر ٤٩ عاما "رحلة هادئة جداً. وانتي بالجو بتستمتعي بكل شي. بتشوفي، يعني بالعكس ما بتخوف، أنا بانصح (أوجه النصح) كل واحد إنه يشاهد العاصمة عمان من الجو، خاصة بكون إنه بارتفاع منخفض، بقدر يشوف كل ملامح العاصمة عمان".

وستبدأ الشركة قريباً في توفير رحلات إلى المعالم الشهيرة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك وادي رم والبحر الميت والبتراء. وتأمل الأكاديمية الآن في إطلاق رحلات إلى بلدان أخرى في المنطقة.

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