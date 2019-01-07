في مقهى أردني.. طموحات ترسم بـ "الحبر"

أخبار الآن | عمان - الأردن (لانا عفانة)

الفنون جنون والحريّة في عالم الفن لا تقاس بثمن، هكذا عبر معرض لرسم السكتشات على دفاتر صغيرة عن آمال وطموحات الفنانيين المشاركين فيه، على أمل أن يلقى صدى عند الجمهور. المزيد في تقرير مراسلتنا من عمان لانا عفانة.

في أحد مقاهي العاصمة الأردنية عمان تحديدا في وسط البلد، تجمع فنانون أردنيون وأظهروا طاقاتهم وإبداعاتهم من خلال الرسم، في مبادرة جديدة من نوعها في العاصمة. المعروض تضمن رسما تشكيليا وعنوانه "الرسم بالحبر".

حازم أبو شيخة - رسام ومهندس معماري وطالب هندسة يقول: "أحب الرسم الواقعي، هو النمط الذي أركز عليه. معظم رسوماتي اهتم بتفاصيلها، ويهمني الوقت بمقدار ما يهمني العمل النهائي".

مشارك آخر في هذا التجمع وهو أنس عقل - رسام شخصيات كرتونية يقول: "في مجال عملي أرسم الشخصيات الكرتونية، وشخصيات يتم استخدامها لألعاب فيديو أو مسلسلات كرتونية، والأساس هو استخدام مجموعة لونية متنوعة".

لم يقتصر التجمع على دارسي الفنون بأنواعها، بل شارك فيه أيضا خريجي شهادات أخرى. أشرقت نور خريجة بكاليوريوس إدارة أعمال، تقول: "أمارس الرسم منذ صغري، أرسم ما بين السريالي والوحشي، وأعتمد أكثر على الخطوط في التعبير عن رسوماتي".

وأجابت بعض الفتيات الزائرات، بأن المعرض يعبر عن طموحات الشباب، قائلات: "بصراحة لم نتوقع، وخاصة هناك طفلة صغيرة صدمنا من مستواها".

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