طلاب سوريون يحيون شغفهم بكرة القدم في بطولة بالأردن

أخبار الآن | عمان - الأردن - (رويترز)

ساعدت بطولة لكرة القدم عشرات الطلاب من اللاجئين السوريين في الأردن ممن شاركوا فيها في الترويح عن أنفسهم . وشهدت البطولة، التي استمرت شهرا، منافسة حامية بين نحو 130 شابا من هواة ممارسة لعبة كرة القدم، أُتيحت لهم فرصة لممارسة رياضتهم المفضلة ووجد كثيرون من المشاركين في البطولة فيها فرصة لإحياء شغفهم بكرة القدم إضافة إلى التواصل مع مجتمعهم في الأردن.

وقال طالب يدعى عبد الله جواد، أحد منظمي البطولة ولاعب في الفريق الذي أحرز لقبها، الفريق الممثل للاجئين في جامعة فيلادلفيا بالأردن، "نحنا طلاب لاجئين هوني حاولنا نساوي شيء لنطلع من الجو اللي إحنا عم بنعيشه، بعيدا عن الحرب، بعيدا عن المشكال اللي عم بتصير ببلدنا، لنعطي صورة حلوة للناس وللبلد اللي نحنا مستضيفنا الأردن إنه نحنا قادرين نغير الصورة البشعة اللي بتصير ببلدنا ونحولها لشي حلو إن شاء الله عن طريق الرياضة، عن طريق فعاليات ونشاطات تانية ممكن نسويها بالأيام الجاية إن شاء الله".

وأضاف طالب آخر شارك في البطولة يدعى عمر طلال "لأنه رياضة يعني، إنه بتنسينا كتير شغلات بنطلع من جوه الضغط، بنطلع من ضغط الدراسة، بنطلع من ضغط تفكيرنا، ضغط الغربة، بما انه عايشين لحالنا بغربة وهيك، بنجتمع مع صحابنا يعني أكتر من مرة بالأسبوع عشان نلعب طابة (كرة قدم)".

ولُعبت المباراة النهائية في البطولة يوم الجمعة (4 يناير كانون الثاني) وفاز فيها فريق ممثل للاجئين في جامعة فيلادلفيا بالأردن. وتنافس في البطولة 16 فريقا يضم كل منها ثمانية لاعبين. وجميع اللاعبين من الطلاب الجامعيين.

ويستضيف الأردن نحو 640 ألف لاجئ سوري مسجل. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 4.7 مليون شخص من سوريا لجأوا لدول مجاورة اعتبارا من 2016، لا سيما لبنان والأردن والعراق ومصر وتركيا.

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