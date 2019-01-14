آلة رياضية قد تقلب الموازين.. تحرق الدهون بسرعة كبيرة! (صور)

أخبار الآن| دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت مجموعة من المصنّعين، خلال معرض "CES 2019" عن آلة رياضية جديدة أطلق عليها اسم "HiiGA - One".

وقد تقلب هذه الآلة الموازين في مجال الرياضة، إذ أنّ الهدف منها هو حرق الدهون بسرعة ومن دون استخدام الأثقال. وبحسب المصنعين، فإنّ هذه "الآلة تتألف من دعامتين جانبيتين، إضافة إلى دعامة من الحديد لا تحتاج إلى أي أثقال"، لافتين إلى أنّ "الآلة تغير وزنها بشكلٍ آلي من خلال نظام ذكي يعتمد على منهجية تدريب متقدمة".

وأوضحوا أنّ "HiiGA- One تجعل الإنسان يتدرب بشكلٍ مريح من دون الحاجة إلى حمل الأوزان".

ومع ذلك، فإنّ الآلة الجديدة تدعم نظام الذكاء الإصطناعي الذي يحدّد تلقائياً درجة مقاومة الشخص، وذلك بالاعتماد على قوة كل فرد.

مصدر الصور: actupeoples

للمزيد:

في CES.. حفاضات ذكية للأطفال الرضع