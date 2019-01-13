سماعات آبل الجديدة AirPods ترصد الهمس.. فهل تستخدم للتنصت؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

تستطيع سماعات آبل الجديدة AirPods live اللاسلكية رصد صوت قطرة المياه في الطرف الآخر من الغرفة فيما أعلنت أنه قد يساعد ضعاف السمع لكنّ المفاجأة أنّ هذه السماعات مفيدة أيضاً في التنصت.



ووفقاً لـ"آبل"، يمكن إستخدام السماعات لتحويل أجهزة "الآيفون" و"الآيباد" و"الآيبود تاتش" إلى مُكبِّر صوتٍ يرسل الأصوات إلى سماعات "AirPods". وهذه الخاصية تساعد على الاستماع إلى حديثٍ في بيئةٍ صاخبة، أو حتى الاستماع إلى شخصٍ ما يتحدَّث في الجانب الآخر من الغرفة، وقد صُممت بشكل أساسي لإفادة ضعاف السمع.

مصدر الصورة :عربي بوست



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