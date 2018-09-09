مركبة فضائية تلتقط سيلفي من المريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دخلت مركبةُ الفضاء "كيوريو سيتي روفر" التابعة لوكالةِ الفضاءِ الأمريكية "ناسا" المنافسة، في المعركةِ المستمرة ِللحصول على أكثر الصور الذاتية "سيلفي" المثيرةِ للإعجاب.

فقد نشرت ناسا صورةً بانورامية بزاوية 360 درجة، التقطتها المركبةُ كيوريوسيتي روفر التي تتحركُ بالطاقة النووية على سطح المريخ، في 9 أغسطس الماضي.

وتُظْهِرُ الصورةُ سماءَ كوكب المريخ المُظْلِمَة، والمناظر الطبيعية المحيطة بالمركبة "كيوريوسيتي" التي يغطيها الغبار، حيث تستقر في منطقة "فيرا روبن ري".

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وتعد منطقة "فيرا روبن ريدج" مكانا مثيرا لاهتمام العلماء، حيث تتنوع فيها الخصائص الجيولوجية التي تحاول المركبة الحفر في صخورها في محاولة للتعرف على طبيعة مكوناتها وما إن كانت ملائمة للحياة أم لا.

وتحاول كيوريوستي، التي يبلغ طولها تقريبا طول لاعب كرة سلة، القيام بمهمتين أخريين للحفر، هذا الشهر، قبل الانتقال إلى موقع آخر في أكتوبر المقبل.

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