ناسا: اكتشاف تسرب هواء ضئيل في محطة الفضاء الدولية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ظهر تسرب هوائي محدود في الجانب الروسي من محطة الفضاء الدولية. وأكدت ناسا ومسؤولون فضائيون روس أن رواد الفضاء في ذلك الجانب ليسوا عرضة لأي خطر، مشيرة إلى ان افراد الطاقم ومراقبون أرضيون يعملون على عزل التسرب. وقال مسؤولون روس إن تسرب الضغط اكتشف الأربعاء، وقد يكون نتيجة ضربة نيزك دقيق، ويعتقد أنه في مركبة سويوز التي رست مؤخرا في المحطة.

ووصلت هذه المركبة وهي واحدة من اثنين من طراز سويوز هناك - إلى المحطة في يونيو / حزيران وبها ثلاثة من رواد الفضاء. وهي التي ستنقلهم إلى الأرض أيضا في ديسمبر / كانون أول القادم. والمحطة التي تقع على ارتفاع 250 ميلا بها حاليا ثلاثة أميركيين وروسيان وألماني.

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