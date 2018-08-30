الإمارات تعلن موعد إطلاق قمرها الصناعي "خليفة سات"

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء إطلاق القمر الصناعي "خليفة سات"، إلى الفضاء أواخر أكتوبر المقبل من اليابان، كأول قمر تم تصنيعه بالكامل بأيدٍ إماراتية.

وقالت الوكالة، في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الأربعاء: "فخورون بالإعلان عن تاريخ إطلاق خليفة سات أول قمر صناعي يصنع بالكامل بأيدٍ إماراتية لينطلق من اليابان 29 أكتوبر المقبل وليدخل بدولة الإمارات إلى عصر جديد من التقنيات الفضائية المتقدمة لخدمة الأبحاث العلمية".

جاء إعلان الوكالة بعد دقائق من تغريدة ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قال فيها: "في عام زايد يعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أنه في 29 أكتوبر، ومن مركز تانيخاشيما الفضائي في اليابان، ينطلق القمر الصناعي (خليفة سات) ليعانق الفضاء".

ويعد "خليفة سات" ثالث قمر صناعي يطوره "مركز محمد بن راشد للفضاء"، بعد كل من "دبي سات-1" و"دبي سات-2".

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