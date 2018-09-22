يخت مستقبلي يبحر حول العالم من دون الحاجة للوقود

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -



بعد 5 سنوات من الأبحاث التي أجرتها شركة "SolarImpact Yacht AG" السويسرية في زيورخ، في هذا الصدد كشف مصممون سويسريون، عن يخت مستقبلي، يمكنه الإبحار حول العالم من دون توقف للتزود بالوقود. ويفوق طول اليخت الكهربائي الذي يعمل بالطاقة الشمسية طول الحوت الأزرق، وهو مزود بألواح شمسية كافية لتغطية ملعب تنس. ويحتوي اليخت على أسرّة تتسع لعشرة أشخاص في أربع غرف مزدوجة وجناح رئيسي، كما أنه مزود بالذكاء الاصطناعي ما يسمح لشخص واحد بقيادته..

وجاء اليخت نتيجة خمس سنوات من الأبحاث التي أجرتها شركة "SolarImpact Yacht AG" في زيورخ، ولم تكشف عن السعر المتوقع أو تاريخ إصدارها للتصميم، يصل طول الألواح الشمسية على اليخت الذي يبلغ طوله 24 متراً، إلى أكثر من 300 متر مربع، ما يمكنها أن تصبح مصدر الطاقة الوحيد إذا سمحت الظروف بذلك، ولمزيد من الاحتياط، تم تزويد اليخت بمحركي ديزل بقوة 65 كيلوواط (87 حصاناً) كنسخة احتياطية..

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