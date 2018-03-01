في معرض دبي العالمي للقوارب.. يخت يطير (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كل شيئ ممكن في دبي، هذه الإمارة التي حققت ارقاما قياسية عدة في مجالات مختلفة، ودخلت لأكثر من مرة في موسوعة غينيس، كشفت في معرضها العالمي للقوارب، ان الطيران على يخت فاخر فوق المياه أصبح متاحاً للمرة الأولى فيها، حيث عرضت شركة عالمية مقرها الإمارات يخت "فويلر"، في معرض دبي العالمي للقوارب، مزوّد بقطعتين من الكربون فايبر يمكن أن تتحركا نحو الأسفل، لتجعلا القارب يطير فوق المياه لمسافة 1.5 متر.

ويقدّم اليخت لركابه تجربة لا تنسى تجمع بين الرفاهية والراحة، إذ يوضح المهندس مصطفى عجيب، مدير شركة إينانا، اختلاف التصميم عن بعض اليخوت التقليدية من خلال تقنية «hydro-foiling» التي تمكّن الملاح من الإقلاع و الهبوط.

والقارب مصمم لأغراض مثل التاكسي المائي لكبار الشخصيات وهواة الرفاهية. كما يعتبر من أبرز اليخوت المصنعة في الإمارات كأول إنتاج عالمي يحقق سرعات قصوى تصل إلى 40 عقدة بحرية (74 كلم/‏ساعة)، كما أن إمكانية الارتفاع عن سطح المياه تصبح ممكنة عند وصول اليخت إلى سرعة 18 عقدة (33 كلم/‏ساعة) مع عدد ركاب يصل إلى 8.

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