"هايبرلوب دبي".. مشروع ثوري في وسائل النقل الأسرع عالميا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (عطاء الدباغ)

أزاحت هيئة الطرق والمواصلات في إمارةِ دبي الستارَ عن النموذجِ الأولي لتصميمِ مشروعِ قطارِ "هايبرلوب"، خلالَ مشاركتها في شهرِ الإماراتِ للإبتكار هذا الأسبوع.

وسيلة مواصلات جديدة تفوق في سرعتها العديد من وسائل النقل بما فيها الطائرات، تم الكشف عنها مؤخراً في مدينة دبي ضمن فعاليات الدولة بشهر الإمارات للإبتكار.

الوسيلة الجديدة التي كشفت عنها هيئة الطرق والمواصلات، تأتي بالشراكة بينها وبين شركة "هايبرلوب ون"، تعتمد هذه المنظومة على كبسولات تتحرك بسرعة فائقة عبر أنابيب خاصة، ستمكن من نقل آلاف الركاب يوميا بين مدينتي دبي وأبوظبي، ودبي والفجيرة، في زمن لا يتعدى الـ 15 دقيقة.

من المتوقع أن يتم بناء نظام "هايبرلوب في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق الرئيس التنفيذي لشركة "هايبرلوب ون"، وتستطيع كل كبسولة حمل نحو 20 راكبا، ويمكن إطلاق كبسولة للركاب كل 30 ثانية في الخط الواحد، دون خوف من اصطدام الكبسولات بعضها ببعض أو خروجها عن المسار.

قد يكون السفر بين الأصقاع بكبسولات هوائية ذات سرعة فائقة تصل إلى 1200 كيلومتر في ساعة واحدة، حلما أو شكلا من أشكال الخيال العلمي، ولكن قطار "هايبرلوب" سيصبح واقعا عما قريب في دبي.

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