الإمارات تبتكر لجعل الإمارات الأكثر إبداعا عالميا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تهيمن فعاليات شهر الابتكار على ساحات التواصل الاجتماعي كما هيمنت على فعاليات إمارات الدولة فبعد انتهاء فعاليات إمارة الشارقة أمس في واجهة المجاز المائية ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك ينتظر اليوم أن تبدأ فعاليات شهر الابتكار في دبي في السيتي ووك

وتركز الاستراتيجية الوطنية للابتكار على 7 قطاعات وطنية لتحفيز الابتكار من خلالها هي: الطاقة المتجددة، النقل، التعليم، الصحة، المياه، التكنولوجيا، الفضاء

وكان وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإجراء تغييرات جوهرية على الدورة الثالثة لأسبوع الإمارات للابتكار، تشمل التسمية لتصبح «شهر الإمارات للابتكار»،

إذ انتهجت الإمارات نهجاً استراتيجياً في الابتكار جعلت منه قيمة مضافة , لها وزنها في السياسات الحكومية والمجتمع والاقتصاد الوطني، الذي بات يركز أكثر على المعرفة والإبداع، وبالتالي وجعلت الإمارات الابتكار أحد المحاور الأساسية لرؤيتها 2021.

وأطلق الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم الاستراتيجية الوطنية للابتكار في أكتوبر 2014 والتي تهدف لجعل الامارات ضمن الدول الأكثر إبتكارا على مستوى العالم.

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