سكان الإمارات: قد نتخلى عن مواقع التواصل الإجتماعي لكن بشرط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

قامت الشركة السويدية إيكيا المُتخصصة في مجال الأثاث والأكسسوارات المنزلية، بإجراء استطلاع للرأي مؤخرًا حول قلة ساعات النوم.

تبين أن أكثر من نصف سكان دولة الإمارات العربية المتحدة مستعدون للتخلي عن مواقع التواصل الإجتماعي من أجل الحصول على ساعة واحدة إضافية من النوم. بينما يوجد شخص واحد من كل أربعة منهم لديهم الإستعداد أن يتخلى عن شريك حياته مقابل الإستمتاع بهذه الساعة الإضافية.

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وأشارت إيكيا أن سكان دولة الإمارات العربية المتحدة بالإجماع يؤيدون احتياجهم واشتياقهم للحصول على ساعات أكثر من النوم، على الرغم من أن معظم السكان في الإمارات يحصلون على سبع ساعات من النوم الصحي كل ليلة. وأكدت نتائج استطلاع الرأي أن سكان دولة الإمارات العربية لديهم الشعور بالحاجة إلى المزيد من النوم بسبب ضغوطات العمل الزائدة، ومسؤوليات الأطفال، إضافة إلى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وهذه كانت من أهم الأسباب التي تؤدي إلى نقص وقلة النوم لدى المشاركين. بينما أثبتت نتائج دراسة حديثة أنه يوجد عدد كبير من الأشخاص، نسبتهم 48%، مستعدين للتخلي عن مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على ساعة واحدة إضافية.

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وعندما سئل أربعة أشخاص عن استعدادهم للتخلي عن شريك حياتهم مقابل ساعة نوم إضافية، وافق واحد فقط من بين هؤلاء الأربعة.

ومن الجدير بالذكر أن الوسائل التكنولوجية الحديثة أصبحت تتدخل في حياتنا وأمورنا الشخصية بشكل كبير جدًا خلال عصرنا الحالي، حتى أنها أثرت على مواعيد وعادات النوم بشكل كبير. حيث أدلى العديد من الناس ببعض التصريحات بشأن تدخل التكنولوجيا في حياتهم، وصرح نصف المشاركين باستطلاع الرأي أنهم يقومون بتفقد هواتفهم المحمولة بعد استيقاظهم مباشرة في الصباح، بينما يتفقد 60% منهم الهاتف المحمول بعد 5 دقائق من الإستيقاظ.