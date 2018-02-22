دراسة: الانتفاخ قد يكون أحد أعراض سرطان المبيض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

حذرت منظمة ٌ بريطانية معنية بمكافحةِ سرطانِ المِبيض من أن ثلثي النساء اللائي يعانين من أحد الأعراضِ الرئيسة لهذا المرض، لا يذهبن إلى الطبيب عند ظهوره.

وتزيدُ احتمالاتِ الإصابة بمرضِ سرطان المِبيض لدى النساء ما بعد سن خمسة وخمسين عاماً.

لكن منظمة متخصصة وجدت أن هذه الفئة من النساء هي الأقل ميلاً للتحقق من هذه الأعراض عبر الإنترنت، ومن ثم فهن الأقل فرصة في أن يعرفن أنهن ربما يكنَّ مصابات به.

وأفاد استطلاع أجرته شركة "يوغوف" المتخصصة في أبحاث السوق، بأن 34% فقط من بين 1142 امرأة في بريطانيا قلن إنهن يذهبن للطبيب إذا عانين من انتفاخ مستمر في البطن.

ووفق ما نشرته "بي بي سي"، الأربعاء، فقد أعربت منظمة "تارغت أوفيريان كانسر" عن قلقها إزاء "انخفاض مستوى الوعي بشكل مزعج" بشأن الانتفاخ كعرض من أعراض سرطان المبيض.

وكشفت دراسة سابقة أعدتها المنظمة أن واحدة فقط من بين كل خمس نساء قد تعتبر الانتفاخ عرضاً لذلك المرض.

واستطلع المسح نساءً في أنحاء بريطانيا بشأن رد فعلهن إذا عانين من "انتفاخ متكرر"، وسُمح لهن باختيار أكثر من إجابة، لكن 392 منهن فقط قلن إنهن يذهبن للطبيب.

وتقول المنظمة إن نقص الوعي يؤدي إلى عدم إجراء النساء الاختبارات المتعلقة بتشخيص سرطان المبيض بالسرعة المطلوبة، ومن ثم يصبحن عرضة لفقدان فرصة التشخيص المبكر للمرض.

ويكتشف ثلثا المصابات بسرطان المبيض في بريطانيا إصابتهن بعد انتشار المرض بالفعل، وهو ما يجعل من الصعب علاجه.

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