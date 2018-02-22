دراسة تربط بين تناول السبانخ و زيادة القدرات العقلية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسةُ طبية حديثة نَشرت نتائجهاُ صحيفة التايمز البريطانية، أن تناولَ وجبةٍ يومياً من السبانخ أو غيرِها من أوراقِ الخضار، يساعدُ على زيادةِ قدرةِ دماغ الإنسان في وقتٍ لاحق من العمر، وهو ما يعني الحماية َ من الأمراضِ العقلية التي تصيبٌ الإنسان في الشيخوخةِ مثل الخرف والزهايمر.

ووجدت الدراسة أن مهارات التفكير والذاكرة تزداد بشكل ملحوظ لدى أولئك الذين يتناولون السبانخ بشكل دائم، كما يؤدي ذلك إلى حمايتهم من الأمراض العقلية.

وتقول الدراسة إن بعض العناصر الغذائية التي تحتويها هذه الخضروات مثل فيتامين "ك" وحمض الفوليك هي التي تقف وراء حماية العقل وتنشيطه.

وعلى الرغم من النتائج التي خلص إليها العلماء فإنهم يقولون إن الدراسة التي أجروها والنتائج التي خلصوا إليها ليست دليلاً كافياً على أن تناول الخضار يمكن أن يُبقي العقل في صحة جيدة لمدة أطول، كما أنهم يعتزمون مواصلة البحوث من أجل التأكد إن كان التحول في النظام الغذائي لدى الشخص في مرحلة متقدمة من العمر يمكن أن يحمي عقله من الأمراض أم لا.

وقالت مارثا كلير موريس التي قادت الفريق البحثي الذي أجرى الدراسة لصالح جامعة أميركية في شيكاغو إن "إضافة كمية يومية من الخضار إلى طعامك ربما يكون الطريق الأسهل والأيسر للحفاظ على صحة دماغك".

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