أعمى وأصم يعيش مباراة برشلونة وجيرونا بطريقة فريدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

تمكن الكولومبي خوسيه ريتشارد وهو أعمى وأصم من حضور مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني لكرة القدم، في واقعة فريدة من نوعها.

واستعان الكولومبي ريتشارد بشخص آخر اسمه سيزار ليساعده على متابعة المباراة، عبر وصفها له عن طريق لوحة خشبية صممت خصيصًا لهذا الغرض، في مشهد إنساني من مدرجات ملعب المباراة كامب نو.

أمسك سيزار بيدي خوسيه وحركهما بطريقة معينة متفق عليها على لوحة خضراء تمثل ملعب المباراة، ليعرف خوسيه ما يجري في الملعب.

فاز برشلونة على غريمه بستة أهداف سجلها لويس سواريز في الدقائق 5 و45 و77، وليونيل ميسي “هدفين” في الدقيقتين 30 و37، وفيليبي كوتينيو في الدقيقة 66، وبعد المباراة التقى غاليغو المدافع الكولومبي في برشلونة ييري مينا.

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