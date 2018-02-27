تعرف على أسرار المظهر الأنيق في الزي الرسمي بالعمل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

الأناقة والاهتمام بالمظهر الخارجي من الامور التي يهتم بها كثير من الاشخاص سواء اكانوا من النساء او الرجال .. وفي كثير من الاحيان يمكن ان تعطينا لمحه عن شخصية الإنسان، وهي ايضا من أهم الأساسيات التي ينبغي على الموظف أن يهتم بها ، خاصة أن مظهرَه في العمل لا يعكس صورة عنه فحسب، وإنما يُعبر عن صورة مؤسسته أيضا، و لا يختلف اثنان على أن اللباس هو قرار شخصي محض ، لا يَحِق لأحد مصادرَته ، لكن عندما يتعلق الأمر بالعمل فلا بد أن تـَلتزم الموظفة وحتى الموظف باللوائح السائدة في بيئات العمل، ففي معظم المنظمات يوجد ما يسمى بمعايير اللباس Dress Code ، حتى تكون أجواء الوظيفة مهيأة للعمل .... لكن كيف نحافظ على أناقتنا ونبقى على الموضة على الدوام حتى في الزي الرسمي الكلاسيكي.

إليكم بعض النصائح التي قدمتها خبيرة الموضة والأزياء مروى موسىقصة البذلة :

وبحسب مروى فإن الشخص الذي يحاول الخروج عن الشكل النمطي القديم في الأزياء الرسمية يمكنه أن ينوع في شكل القصة .. والدارج حاليا هي قصات البذلات الطويلة والواسعة .

قصة البنطال

قصات البنطال الدارجة اليوم أيضاً قصيرة وضيقة قليلا ، كما يمكن الخروج عن النمطية بالقميص الذي يلبس تحت البذلة إذ يمكننا اليوم أن ننوع بارتداء القمصان القطنية بدلا من القمصان المصنوعة من قماش البولستر او الساتان أو الحرير أو الشيفون .

الألوان

الخروج عن الألوان التقليدية في البذلات قد يكون سرا من أسرار الخروج عن النمطية وقد يعطي شكلا مختلفا كليا ، لكن على الموظف أن يتأكد أولا من أن أنظمة العمل لديه تسمح له بالخروج عن الألوان الغامقة

الاكسسوار :

يمكن للمرأة والرجل التنويع بشكل كبير في نوع الاكسسوار المصاحب للزي الرسمي بالساعات والأوشحة الملونة للمرأة ، كما يلعب شكل القرط الذي يمكن أن ترتديه المرأة دورا هاما في خروج الزي عن شكله التقليدي