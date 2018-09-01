اكتشاف سحب مياه عميقة على كوكب المشتري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اكتشف العلماء لأول مرة وجود سحب مياه عميقة داخل النقطة الحمراء الكبرى على كوكب المشتري، ويلقى الاكتشاف داخل العاصفة التي يعود تاريخها إلى قرون ضوءا جديدا على كيفية تطور المشتري، وإذا كان هناك احتمالية لوجود حياة على سطحه، خاصة وأنه يكشف عن أن الماء على كوكب المشتري أكثر شيوعًا بكثير مما كان يعتقد العلماء.

وقال عالم الفيزياء الفلكية في جامعة كليمسون، ماته أودكوفيتش، إن اكتشاف الماء على كوكب المشتري مهم من نواح عديدة، إذ تركز الدراسات الحالية على النقطة الحمراء، لكن المشاريع المستقبلية ستتمكن من تقدير كمية المياه الموجودة على الكوكب بأكمله.

ووفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، عندما تكون هناك إمكانية للمياه السائلة، فإن إمكانية الحياة لا يمكن استبعادها بالكامل، كما يظهر البحث أيضًا أن الكوكب قد يكون قد هاجر إلى موقعه الحالي، ويقول إيمك دي باتير، أستاذ الفلك في جامعة بيركلي: "بناء على جميع الكواكب الخارجية المعروفة الآن، يبدو وكأن الكواكب قد تتشكل في مكان مختلف ثم تهاجر إلى المكان الذي نراها فيه اليوم".

يذكر أن النقطة الحمراء الكبيرة التي توجد على المشتري مليئة بالغيوم الكثيفة، مما يجعل من الصعب على الطاقة الكهرومغناطيسية الهروب وإخبار علماء الفلك أي شيء عن الكيمياء في الداخل.

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