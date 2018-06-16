أبل تحظر على المطورين تعدين العملات الرقمية المشفرة

أخبار الآن| دبي- الأإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أشارت مجلة "ماك آند آي" إلى قيام شركة أبل بتعديل بعض المعايير الخاصة بمتجر التطبيقات آب ستور من خلال منع المطورين من استعمال أجهزة الماك وهواتف آي فون لتعدين العملات الرقمية المشفرة، ومع ذلك لا يزال بالإمكان استعمال التطبيقات كمحفظة لعملة بيتكوين أو العملات المماثلة، ولكن يمكن إجراء عمليات تعدين العملات الرقمية المشفرة خارج أجهزة أبل، على أجهزة السيرفر الخارجية مثلاً.



قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن سعر "بيتكوين" والعملات الإلكترونية الأخرى قد شهد تراجع كبير بعد اختراق بورصة العملات الإلكترونية بكوريا الجنوبية "كوينرايل" خلال عطلة الأسبوع، وقد أكدت تغريدة من البورصة أن الهجوم الإلكترونى تسبب فى تراجع سعر بيتكوين 10% خلال يوم الأحد وهو الانخفاض الأكبر فى شهرين.



وقد خسرت أشهر عملة إلكترونية فى العالم 500 دولار فى ساعة لتراجع من 6.627 فى بورصة بيتستام بلوكسمبرج، بينما سجلت أغلب العملات الرقمية الأخرى خسائر كبرى، وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الأخير يسلط الضوء على غياب الأمن والتنظيم الضعيف لأسواق العملات الإلكترونية العالمية، وقالت كوين ريل فى بيان إن 70% من إجمالى العملة والاحتياطى قد تم تخزينه بأمان ونقل إلى "محفظة باردة" أى ليست متصلة بالإنترنت، وتم سحب أو تجميد ثلثى البيتكوين التى تم سرقتها فى شراكات مع البورصات التى لها صلة أو شركات العملة..



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