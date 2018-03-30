آبل تطلق iOS 11.3
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ماهو الجديد ضمن تحديث iOS 11.3 لآيفون ؟
آبل بثت تحديثا جديدا لأجهزة آيفون، وهنا نعرفك على أهم المميزات بشكل سريع جدا
#آبل بثت يوم أمس تحديث iOS 11.3 لجميع أجهزة #آيفون التي تدعم، لكن ماهو الجديد بهذا النظام ؟
بعد طلب من الجهات المعنية.. #آبل ارسلت تحديثاً فيه Facetime
الآن أصبح النظام يخبرك بحالة بطاريتك هل هي بحالة ممتازة أم تحتاج لإستبدال، حيث لو قمت بإستبدالها فإن هذا سيحسن من أداء الهاتف.
تم إضافة شخصيات أنيموجي جديدة والتي تستطيع الإستفادة منها بآيفون X حصراً
بعد وضعها iOS 11.3 تحت التجريب منذ يناير الماضي، بدأت آبل في إطلاق التحديث رسميا…
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