آبل تطلق iOS 11.3 

... آبل تطلق تحديث iOS 8.1.1 لتحسين أداء أجهزتها القديمة أطلقت شركة آبل تحديثًا جديدًا لنظام التشغيل الخاص بها iOS، الذي تعمل به أجهزة آيفون، آيباد، وآيبود تاتش، ويجلب التحديث الإصدار رقم 8.1.1 للأجهزة التي كانت تعمل على الإصدار السابق؛ iOS 8.1.

... كيف تقوم باسترجاع الصور المحذوفة في أجهزة iOS 8 إذا قمت في إحدى المرات بحذف بعض الصور بطريق الخطأ من هاتفك أيفون 6 أو أي جهاز يعمل بنظام iOS 8 فلا تقلق، حيث تم اكتشاف طريقة لاسترجاع هذه الصور بفضل ميزة موجودة في تطبيق الصور.

... بالفيديو.. هذا ما حصل مع أوّل مشتري آيفون 6 اصدار "آيفون 6" هو واحد من أهم الأحداث في عالم التقنية والهواتف هذا العام

... أسوأ أسبوع في تاريخ فيسبوك مع خسارة بقيمة 58 مليار دولار بعد فضيحة فيسبوك الأخيرة، يواصل المستثمرون بيع أسهمهم في الموقع الشهير، فيما علقت شركات عالمية نشر إعلاناتها على منصة فيسبوك.

... بعد موجة الإنتقادات.. "فيسبوك" يعلن عن أدوات جديدة للخصوصية تعمل إدارة "فيسبوك" حاليا على إطلاق مجموعة من الأدوات الجديدة، وذلك في محاولة لـ"تمكين المستخدمين من التحكم في خصوصيتهم"