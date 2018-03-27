فيسبوك يجمع سجل المكالمات والرسائل من مستخدميه

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

"المصائب لا تأتي فرادى" جملة قد تعد الأفضل لتوصيف واقع الفيسبوك حاليا..فقد تعددت الأزمات وتزامنت بشكل قد يصل تأثيره على الشركة لمدى لا يمكن تصور أفقه.

ففي فضيحة جديدة اعترفت شبكة التواصل الاجتماعي الاشهر عالميا أنها تسجل كافة مكالمات ورسائل مستخدمي الشبكة والماسنجر الخاص بها عبر هواتفهم الجوالة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".

الاعتراف الجديد فاقم أزمة انتهاك الخصوصية التي تعصف بالشبكة العملاقة .



فيسبوك أكد أنه يحتفظ بسجلات المكالمات والرسائل النصية للملايين من الأشخاص الذين يدخلون إلى الشبكة عبر هواتفهم بنظام أندرويد، ويستخدمون تطبيق التراسل الشهير للشبكة ماسينجر.



قصة هذا الاعتراف تعود للمطور دايلن ماكاي، الذي سارع إلى تحميل ملف بياناته الخاص على فيسبوك بعد ان انتابه القلق على بياناته الشخصية.



المطور اكتشف أن الملف يتضمن سجلا شاملا لكافة المكالمات والرسائل التي أرسلها أو تلقاها.



ماكاي سارع إلى نشر تغريدة تتضمن ملفاً مضغوطا لبياناته على فيسبوك، يتضمن كافة اتصالاته ورسائله وتوقيتاتها ومدتها.



التغريدة انتشرت وسارع الملايين إلى تحميل ملفاتهم الخاصة على فيسبوك، واكتشفوا أن الشركة تتجسس عليهم.



موقع التواصل الاجتماعي الشهير الذي يواجه تحقيقات حول انتهاك الخصوصية اضطر إلى الاعتراف بأنه يسجل تاريخ الاتصالات في محاولة لتجاوز الانتقادات.



ولم يكشف فيسبوك عن عدد المستخدمين الذين خضعوا لمراقبة سجل اتصالاتهم.



ولم يرد على الإطلاق أي خرق مس مستخدمي هواتف "آيفون" في هذا الصدد.



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