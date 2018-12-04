أغلب مستخدمي تطبيقات المواعدة الإلكترونية متزوجون

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تطبيقات المواعدة الإلكترونية ربما يدرك البعض هذه التطبيقات أو يستخدمها ولعل أغلبنا يدرك أن هذه التطبيقات ربما يكون روادها فقط هم الشباب، حيث أجريت دراسة من قبل جامعة إيراسموس الهولندية في روتردام وشملت عدداً من مستخدمي تطبيقات المواعدة الإلكترونية في أوروبا وأميركا، وأشارت الدراسة إلى أن 25% من مستخدمي تطبيق Tinder للمواعدة الإلكترونية لديهم ارتباطات كثيرة وخفية.

حيث وصفت الدراسة تطبيق Tinder، أنه يساهم في تسهيل عملية التواصل والتعارف لأكثر من مليون في 190 دولة في جميع أنحاء العالم أسبوعياً.

كما أوضحت إليزابيث تيمرمانز، الباحثة الرئيسية في الدراسة: "أن البيانات الخاصة بالولايات المتحدة تشير إلى أن أكثر من نصف المستخدمين مرتبطون بعلاقات عاطفية بالفعل، مضيفةً أن بعض المستخدمين يصفون أنفسهم بأنهم عزاب، بينما يتصفح البعض الآخر التطبيق من أجل التسلية فقط، وأشارت إلى أن هناك زيادة في عدد الأزواج والزوجات المتواجدين على تطبيقات المواعدة الإلكترونية مثل Tinder، بدافع من الفضول".

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