بحيلة ذكية.. "أمازون" تكشف سارقي الطرود بالاعتماد على "GPS"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في إطار سعيها لضبط اللصوص الذين يعمدون إلى سرقة الطرود لدى تركها أمام أبواب المنازل، قرّرت الشرطة الأمريكية بالتعاون مع شركة "أمازون" للتجارة الالكترونية، وضع طرود وهمية مزوّدة بأنظمة تتبع "GPS" أمام عددٍ من المنازل في مدينة نيوجيرسي الأمريكية.

وبحسب "BBC"، فقد "اختارت الشرطة المنازل، استناداً إلى احصاءات الجريمة في المدينة وبيانات حول مواقع السرقة، كانت قدمتها أمازون. وبعد 3 دقائق فقط، سرق أحد الطرود بعد تركه أمام أحد المنازل".

وفي هذا الصدد، لفتت "أمازون" لوكالة "الأسوشيتد برس" إلى أنها "تثمن جهود وكالات تنفيذ القانون المحلية في مكافحة سرقة الطرود، ونلتزم بمساعدتها بكل ما بوسعنا". وتتوقع هيئة البريد الأمريكية تسليم نحو 900 مليون طرد خلال فترة الاحتفال بعيد الميلاد.

وكانت "أمازون" أطلقت خلال العام الماضي خدمة "مفتاح أمازون" التي مكّنت أصحاب المنازل ذات المفاتيح الذكية من السماح لموزعي الطرود بفتح أبواب تلك المنازل عبر تطبيق إلكتروني، وترك الطرود داخلها. وبينما تبدو هذه الوسيلة بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين، فإن هناك طرقاً أخرى لحماية الطرود، وهي:

- تسلمها في مكان العمل، أو تكليف صديق بتسلمها.

- التأكيد على ضرورة التوقيع باستلام الطرد.

- تثبيت كاميرا على باب المنزل، حتى يتسنى تزويد الشرطة بأدلة مصورة.

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