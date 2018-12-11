تسريبات جديدة تُسرّع موعد إغلاق "غوغل بلس"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بعد تسريبات للبيانات الشخصية لأكثر من 50 مليون حساب، أعلنت شركة غوغل أنها ستغلق موقعها للتواصل الاجتماعي "غوغل بلس" قبل الموعد المقرر بـ 4 أشهر.

من الواضح أن اختراق وتسريبات الحسابات مازالت تضرب وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة كان الدور على "غوغل بلس"، وقد قررت الشركة استباق الموعد النهائي بحوالي 4 اشهر، بعد ما سربت أسماء وعناوين بريد إلكتروني ومعلومات أخرى تبين أن غوغل غير قادرة على حماية البيانات الشخصية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها، والذي أنشأته لمنافسة "فيسبوك".

وبعد عملية التسريب الأخيرة في نوفمبر الماضي التي شملت تسريب معلومات لـ 52.5 مليون حساب مستخدم للموقع، قررت الشركة إغلاق الموقع في أبريل المقبل بصفة نهائية.

و كشفت غوغل للمرة الثانية خلال شهرين عن وجود مشكلات سمحت بالدخول غير المصرح به للملف الشخصي لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي غوغل بلس.

واعترفت الشركة باختراق حسابات 500 ألف مستخدم في أكتوبر الماضي، لكنها انتظرت 6 شهور للإفصاح عنه.

وتمثل الخلل هذه المرة بوصول المخترقين إلى كل المعلومات الشخصية، واستمر 6 أيام قبل أن تتمكن الشركة من تصحيحه، و أكدت أن الاختراق لم يشمل البيانات المالية.

و أوضحت الشركة أنه لم يتم استغلال هذه البيانات الشخصية المسربة بشكل أو آخر حتى الآن، وأن التسريبات الأخيرة لم تسبب أي أضرار.

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