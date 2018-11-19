أغرب 10 أسئلة يسألها الناس في غوغل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (منى عواد)

يعتقد البعض أن محرك البحث غوغل لديه الإجابة على كل شئ، لدرجة تجعل البعض يسألون أسئلة غير مفهومة بعضها مضحك، والآخر غريب، والبعض منها ربما يكون منطقي.

أسئلة خاصة جدًا، وأسئلة غير واقعية أيضًا، بل وأسئلة ساذجة في بعض الأحيان هذا ما كشفت عنه صحيفة بريطانية بشأن الأسئلة على موقع البحث الشهير غوغل إذ يعتقد بعض الناس أن مواقع ومحركات البحث قادرة على شفاء غليلهم والإجابة على كل الأسئلة التي تدور في أذهانهم، حتى وإن كانت خاصة جدا.

صحيفة “ميرور” البريطانية قالت إن استطلاعا جديدا كشف عددا من الأسئلة الغريبة التي يطرحها مستخدمو الإنترنت، واشارت إلى أن محركات البحث “لن تفيدك أبدا في هذه النوعية من الاستفسارات”.

في عالم الإنترنت يشتهر عدد من محركات البحث، التي تستقبل يوميا الملايين من الأسئلة وطلبات البحوث من مختلف دول العالم، أبرزها: غوغل – ياهو – آسك دوت كوم

ومن المعروف أن مواقع البحث تعتمد على عدة مصادر من أجل تقديم نتائج بحثها في زمن قياسي، من بينها صفحات الويب والمحتوى الذي يرسله المستخدمون والمسح الضوئي للكتب وقواعد البيانات.

ساستعرض معكم أغرب 10 أسئلة:

1- هل يمكنني السفر عبر الزمن؟

2- هل سأصبح غنيا؟

3- متى سأموت؟

4- هل أنا شخص جيد؟

5- هل يخونني شريكي؟

6- هل يوجد فضائيون؟

7- البيض أولا أم الدجاجة؟

8- هل أنا محبوب؟

9- ما هو الرقم الذي سيفوز بجائزة يانصيب؟

10- ماذا سيحدث لي بعد موتي؟

هذه كانت الاسئلة الغريبة التي طرحت مؤخرا على غوغل.. هل قمتم في البحث عبر غوغل او مواقع اخرى عن بعض الاسئلة الغريبة ؟ وهل وجدتم إجابة لها ؟ وهل تكتفون فقط بإجابات محرك البحث غوغل او غيره.

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