سنة من عمر الرجل يقضيها بالنظر للنساء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أثبتت دراسة حديثة أن الوقت الذي يقضيه الرجل في النظر إلى النساء حتى ولو كانت مدة هذه النظرة لحظة واحدة، تصل إجمالًا إلى نحو عام كامل من عمر الإنسان دون أن يدري. وبحسب الباحثين فإن المعدل اليومي الذي يستغله الرجل في النظر لنساء لا يعرفهن على الأغلب، يبلغ نحو 43 دقيقة، فيما يبلغ 259 ساعة بصفة سنوية، أي 11 يوما كل عام"،

لذا فمع احتساب متوسط عمر الإنسان، توصل الباحثون وراء تلك الدراسة إلى أن الإنسان يمضي نحو 11 شهرا وبضعة أيام من عمره الطويل، وهو يقوم بهذا الأمر، أي ما يقترب من عام كامل، وفق ما نشره موقع "telegraph".

يرى المحللون أن قيام الإنسان بالنظر خلسة للجنس الآخر، هو أمر تقليدي شائع، أشارت إحدى الدراسات الإنجليزية التي أجريت بدعم من مراكز عدسات كوداك إلى ضياع عام كامل من عمر الرجل تحديدًا، وهو يسترق النظر إلى النساء.

وقد أشارت الدراسة إلى أن النساء ينظرن أيضًا للرجال، بالرغم من الأمر يتم حينها بمعدلات أقل كثيرًا، ومع الوضع في الاعتبار أن النساء تنقطع عن ذلك عند الارتباط بشريك حياة في أغلب الأحيان.

استكشفت الدراسة أيضًا الأحاسيس الشخصية التي يشعر بها المرء، عندما يشعر بوجود أحد ما ينظر إليه ويتتبع حركاته بإعجاب، إذ أوضحت أن 19% من الرجال يشعرون حينها بالسعادة، في مقابل نسبة لا تتعدى 9% من النساء يشعرن بالأمر ذاته، فيما أشارت 16% من السيدات إلى أنه أمر مزعج بالنسبة إليهن، بجانب 20% اعتبرن أنه أمر محرج للغاية.

كذلك أوضحت الدراسة الإنجليزية المثيرة للجدل، أن من بين كل 10 حالات ارتباط، توجد حالة انتهت بالفشل، جراء قيام الرجل بالنظر إلى سيدات أخريات، ما ينتهي بالانفصال عن الشريكة بعد رؤيتها الأمر بأعينها.

لكن الأمر الإيجابي الذي أكدته الدراسة أن نحو 35% من علاقات الحب الناجحة نوعًا ما، وسواء استمرت للأبد أو لفترة من الزمن، قد بدأت عبر تواصل الأعين بين الشريكين.

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