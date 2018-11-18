دراسة تكشف: هذا ما يجمع الأطفال والشمبانزي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة "أمستردام" في هولندا، ونشرتها صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أنّ "طريقة الضحك عند الأطفال مشابهة لطريقة الضحك لدى حيوان الشمبانزي"، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ "الضحك لدى الأطفال يختلف عن الكبار".

وأوضحت الدراسة أنّ "الأطفال يضحكون من خلال الشهيق والزفير على حد سواء، في حين يضحك الكبار من خلال الزفير".

وفي هذا الصدد، قامت ديسا سوتر، أخصائية علم النفس، مع فريق من المختصين بتسجيل مقاطع ضحك لـ44 رضيعاً وطفلاً تترواح أعمارهم بين 3 و 18 شهراً. وبعد ذلك، تمّ تحليل هذه المقاطع من قبل أكثر من 100 مستمع من طلاب علم النفس والمختصين. وبعد الإختبار، أشارت سوتر إلى أنّ "الأطفال بهذه الطريقة من الضحك يشبهون الشمبانزي، وهذا ما خلصت إليه النتائج"، وقالت: "الأطفال يضحكون عند استنشاقهم وزفيرهم، كما هو الحال مع الكائنات الرئيسية غير البشرية مثل حيوان الشمبانزي".

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