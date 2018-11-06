مقر أمازون الجديد قد يُقسم بين مدينتين

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تفكر شركة أمازون في تقسيم مقرها الجديد الذي تنوي افتتاحه قريبا بين مدينتين بدلا من مدينة واحدة، بحسب ما نقلت عنها وسائل إعلام أمريكية. يأتي هذا التطور بعد أن تحدثت تقارير نهاية الأسبوع الماضي عن أن عملاق التكنولوجيا الأمريكي اقترب من اختيار منطقة كريستال سيتي بولاية فيرجينيا مقرا رئيسيا ثانيا للشركة.

وكانت شركة أمازون قالت في وقت سابق إنها ستستثمر خمسة مليارات دولار وتوظف 50 ألف عامل في المنطقة التي يقع عليها الاختيار. ووفقا لقناة "سي أن بي سي" فإن أمازون يمكن أن تقسم المقر الجديد بين مدينتين هما كريستال سيتي في فيرجينيا وأوستن بولاية تكساس.

ويقع المقر الرئيسي الحالي لشركة أمازون في مدينة سياتل بولاية واشنطن، ويعد مؤسسها جيف بيزوس أغنى رجل في العالم، حسب قائمة مجلة فوربس السنوية بثروة قدرت قيمتها بـ160 مليار دولار.

وفي سياق آخر كشف محلل بارز أن أمازون ستزود مستودعاتها بأعداد أقل من البشر والمزيد من الروبوتات خلال فترة عيد الميلاد المزدحمة، بعد أن كان عملاق التجزئة يقوم بتعيين الآلاف من الموظفين كل عام للمساعدة فى تلبية الطلب المتزايد من فترة الأعياد. وتقوم شركة أمازون بتوظيف 100.000 شخص إضافى لهذا العام فقط، بعد أن كانت توظف عدد لا يقل عن 20000 شخص خلال الأعياد السابقة.

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