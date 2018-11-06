هل منتجات سوق الإنترنت مزيفة؟

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة حديثة أجرتها شبكة LocalCircles، أن واحداً من كل خمسة منتجات يتم بيعها عبر الإنترنت مزيفة وغير أصلية، وفي الوقت الذي تنتشر فيه منصات التجارة الإلكترونية مثل Snapdeal، وPaytm Mall، وFlipkart، وAmazon، يواجه المستخدمون مشكلات متعددة مع البضائع التي تصل إليهم.

ويشير الباحثون إلى أن 20 إلى 22٪ من البضائع التي تلقاها العملاء من كبار المتسوقين عبر الإنترنت خلال الأشهر الستة الماضية كانت مزيفة وبعيدة كل البعد عن المنتجات التي اختاروها من الأساس.

وحصل الباحثون على تلك النتائج بعد استطلاع عينة حجمها 30000 متسوق إلكتروني.

ورداً على سؤال الباحثون حول موقع التجارة الإلكترونية، أشار 37٪ من المستطلعين إلى أنهم يستخدمون Snapdeal، وFlipkart 22٪، وPaytm Mall 21٪، وAmazon 20٪، ومن بين فئات المنتجات التي قالوا إنهم وجدوها مزيفة وغير أصلية، قال 35٪ من المستجيبين العطور، وقالت نسبة مماثلة مستحضرات التجميل، وتليها السلع الرياضية والحقائب.

وهذه ليست الدراسة الأولى التي تعكس حجم البضائع المزيفة التي يتم بيعها عبر الإنترنت، وقبل فترة العطلات والتخفيضات تنتشر العديد من التحذيرات حول هذا الأمر.

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