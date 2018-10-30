بريطانيا تصدر عملة معدنية من فئة 50 بنسا لتخليد ذكرى "بركست"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت وزارة المالية البريطانية يوم الاثنين إن بريطانيا ستسك عملة معدنية جديدة من فئة خمسين بنسا(0.6 دولار) لتخليد ذكرى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في ربيع 2019 . وفقا لرويترز.

وقالت إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يعد واحدا من بين سلسلة من اللحظات التاريخية مثل أولمبياد 2012 وقرار الانضمام للمجموعة الاقتصادية الأوروبية،التي كانت موجودة قبل انشاء الاتحاد الأوروبي، في 1973 وذكرى مرور 100 عام على الحرب العالمية الأولى.

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وقالت ” تماشيا مع هذا التقليد ستصدر دار سك العملة الملكية عملة معدنية لتخليد ذكرى ترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي“.وجاءت هذه الأنباء في مقطع مصور على حساب وزارة المالية على تويتر ظهرت فيه قطعة معدنية سباعية الجوانب مغطاة بالفضة من فئة 50 بنسا كتب عليها شعار“ السلام والازدهار والصداقة مع كل الدول“ وتاريخ الخروج من الاتحاد الأوروبي ”29 مارس 2019“.

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