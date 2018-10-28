كوريا الشمالية تلتف على العقوبات باستخدام البيتكوين​​​​​​

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أشار تقرير دولي صدر حديثا إلى أن كوريا الشمالية تستغل العملات الرقمية للالتفاف على العقوبات الإقتصادية وتقديم دعم مالي لنظام كيم جونغ أون الذي يواجه عزلة دولية .

وسط محاولات غير شرعية للإلتفاف على العقوبات الإقتصادية الدولية المفروضة ، تحاول كوريا الشمالية تقديم الدعم المالي لنظام كيم جونغ أون ، وذلك عبر استخدام البيتكوين أو العملات الرقمية .

عملة البيتكوين الواحدة تبلغ قيمتها أكثر من ستة ألف دولار، مرتفعاً بذلك بألف دولار تقريباً منذ بداية العام.

ويقول المحللون بأن الصعود الفلكي في قيمة " بِتكوين " يجعلها وغيرها من "العملات المشفرة" هدفا مغريا لكوريا الشمالية التي تزداد عزلتها إقتصادياً ، فيما أكد بعض المحللون بأن بيونغ يانغ تكسب ما بين 15 مليونا إلى 200 مليون دولار .

تشير صحيفة "إندبندنت" البريطانية، نقلاً عن باحثين للأمن الرقمي ، بتورط كوريا الشمالية أيضاً فى عمليتي إحتيال في سوق العملات الرقمية عبر شبكات إختراق إليكتروني هذا العام .

وأضاف الباحثين بأن الشبكات عملت بشكل منفصل إلى خداع مستثمرين وتحويل أموال إلى بيونغ يانغ تقدر بحوالي 72 مليون دولار إضافة للمزيد من العملات الرقمية

وذكر تقرير للمخابرات الكورية الجنوبية إن سبعة ملايين دولار من العملات المشفرة قد سُرق في تلك الهجمات التي استهدفت عدة بورصات عالمية

وفي إطار هذه المساعي للاستفادة من العملات الرقمية، دعت بيونغيانغ العام الماضي خبراء أجنبيين إلى البلاد لإلقاء محاضرات عن أهمية البيتكوين.

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