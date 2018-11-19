بعد أيامٍ قليلة.. "كيا" تطلق سيارتها "سول 2020" الجديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعدّ شركة "كيا" الكورية لإطلاق الجيل الثالث الجديد من سياراتها الجديدة "سول 2020" بتصميم جديدة اكثر إختلافاً عن الجيلين السابقين، وذلك خلال حفل مرتقب سيقام في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، نهاية شهر تشرين الثاني الجاري.

وفي إطار التشويق، نشرت الشركة مؤخراً بعض الصور لسيارتها الجديدة، والتي ستأتي مع مصابيح رفيعة في الأمام وبطلاءٍ من لونين وخطوط غريبة.

ورغم نشرها صور الهيكل الخارجي للسيارة الجديدة، إلاّ أن الشركة الكورية العملاقة لم تكشف أي تفاصيل عن ماهية المكونات الميكانيكية لهذه السيارات. إلاّ أنه من المتوقع أن تأتي هذه السيارة بفئة كهربائية، إلى جانب نظام الدفع الرباعي عند الطلب.

وكانت "كيا" بدأت مسيرتها مع الجيل الأول من السيارات عام 2008، قبل أن تطرح الجيل الثاني الذي جاء كتحديث شامل عن الأول في العام 2013 كطراز 2014. وتأمل كيا مواصلة مسيرة النجاح مع "سول" التي لم تقل مبيعاتها عن الـ 100 ألف سيارة سنوياً في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2011، مع تخطي أرقام مبيعها عتبة المليون سيارة في بلاد "العم سام" لوحدها.

مصدر الصورة: hetorquereport.com

للمزيد:

اسبانيا تحظر السيارات التي تعمل على البنزين والديزل عام 2040