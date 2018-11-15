اسبانيا تحظر السيارات التي تعمل على البنزين والديزل عام 2040

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تنتهج الحكومة الإسبانية نهج يتناسب مع تغير المناخ والانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة، حيث أبلغت وزارة التحول البيئي الأحزاب السياسية في البلد ببعض العناصر الأساسية لهذا التشريع.

ومن بين المقترحات فرض حظر على بيع جميع المركبات التي تستخدم الوقود الأحفوري في عام 2040 ، سواء كانت تعمل بالبنزين أو الديزل أو الغاز الطبيعي.

والأكثر من ذلك ، في عام 2050 ، تأمل الحكومة في العمل مع المجالس المحلية لحظر تداول مثل هذه السيارات ، كما تقترح التركيب الإلزامي لنقاط الشحن الكهربائية في محطات الوقود.

النقل في إسبانيا - وفي معظم دول الاتحاد الأوروبي - هو المتشدد عندما يتعلق الأمر بمكافحة تغير المناخ. بينما يستمر استخدام الطاقة المتجددة في النمو في قطاع الطاقة - مع هدف واقعي يتمثل في 100٪ من الكهرباء القادمة من مصادر نظيفة في المستقبل - فإن النقل البري لا يتقدم بنفس السرعة في مكافحة تغير المناخ.

أكثر من ربع غازات الدفيئة المنبعثة في إسبانيا هي من قطاع النقل ، ومعظمها يأتي من الطرق. تشير التوقعات من الحكومة إلى أنه في حالة عدم اتخاذ الإجراءات ، ستنمو هذه الانبعاثات بنسبة 15٪ من هنا حتى عام 2030.

في مشروع النص المقدم يوم الثلاثاء ، فإن حظر 2040 على "المركبات التجارية للركاب والمركبات الخفيفة مع انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المباشرة" يعني أيضاً إنهاء بيع السيارات الهجينة ، التي تحرق أيضاً البنزين أو الديزل. وقد تم الإعلان عن هذا النوع من الفيتو بالفعل في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، مثل المملكة المتحدة وفرنسا ، والتي حددت أيضًا تاريخًا مستهدفًا لعام 2040 ، والدنمارك ، وأيرلندا ، وألمانيا ، وهولندا ، التي حددت تاريخًا لعام 2030.

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