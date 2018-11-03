تفكيك عصابة في إسبانيا يقودها أحد ممولي هجمات 11 سبتمبر

أخبار الآن | إسبانيا ( أ ف ب )

أعلنت الشرطة الإسبانية السبت أنّها فكّكت عصابة متخصّصة في إنتاج بطاقات ائتمان مزوّرة يقودها جزائري سُجن بتهمة المساعدة في تمويل اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتّحدة.

وقالت الشرطة في بيان إنها اعتقلت 19 شخصاً في مدريد كانوا يصنعون بطاقات ائتمان مزوّرة بعد جمع بيانات شخصية لمستخدمِين عبر "شبكة الإنترنت المُظلمة" و نقلها فيما بعد إلى بطاقات أخرى.

وبهذه الطريقة يتمكن المزوّرون من سحب مبالغ نقدية من آلات الصرف أو شراء سلع من المحلات، بحسب المصدر نفسه.

وزعيم العصابة، وهو جزائري في ال49 من العمر لم تكشف هويّته، كان يلجأ إلى الأسلوب نفسه للمساعدة في تمويل اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة والتي أوقعت ثلاثة آلاف قتيل.

وقالت متحدّثة باسم الشرطة إنّ الجزائري أدين وأودع السجن في اسبانيا بجريمة تمويل اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، ولكنّها لم تكشف عن الفترة التي بقي فيها في السجن قبل أن يُفرج عنه.

وأضافت إنّ أنشطته هذه المرّة كانت لصالحه.

وكانت محاكمة جماعية لأفراد يشتبه في تورطهم باعتداءات 11 أيلول/سبتمبر جرت في إسبانيا في 2005. ومثل يومها 24 متّهماً بالانتماء إلى تنظيم القاعدة أمام المحكمة وسط إجراءات أمنية مشدّدة.

ولم يتسنّ على الفور تحديد ما إذا كان زعيم العصابة الجزائري من بين المتّهمين يومها أو قد حوكم وحده.

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