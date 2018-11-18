الإمارات تطلق القمر الصناعي "ماي سات 1"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت جامعةُ خليفة للعلوم والتكنولوجيا في الإمارات أمس السبت أنه تم إطلاق " ماي سات 1" أولُ قمر صناعي مُصمم لأغراضٍ تعليمية، تم تطويره بالكامل في مختبرِ "ياه سات" للفضاء من طلبة‫ جامعةِ خليفة. القمر الذي أُطلق من محطة الفضاء الدولية "ناسا"

تم تزويده بكاميرا مهامُها تصوير الإمارات من الفضاء في تطبيقٍ عملي لمهماتِ أقمار الاستشعار عن بُعد, إضافةً إلى بطاريةِ ليثيوم-أيون مُبتكرة طورت بالكاملِ في جامعة خليفة ويعد "ماي سات 1" إضافة إلى إنجازات دولة الإمارات في قطاع الفضاء، إذ أعده الطلاب في مختبر وطني، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية للفضاء في هذا القطاع.

وطور طلبة برنامج ماجستير نظم وتقنيات الفضاء بجامعة خليفة "ماي سات 1" في مرافق مختبر "الياه سات" للفضاء، وهو القمر الأول للمختبر الذي أسس بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة "نورثروب جرومان"، بهدف توفير منصة مبتكرة للبحوث المستقبلية في مجال تقنيات الفضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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