اكتشاف بكتيريا قد تحل أزمة انتشار نفايات البلاستيك في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اكتشفت مجموعة من العلماء في اليابان، من معهد "كيوتو" للتكنولوجيا، بكتيريا جديدة لديها قدرة على تناول البلاستيك بكميات كبيرة في فترة قصيرة من الزمن.

وبحسب موقع "بوب سي" المتخصص بالعلوم والتكنولوجيا، فإنّ "العلماء عثروا على هذه البكتيريا من خلال أخذ عينات من بقايا البلاستيك الموجود خارج مصنع لإعادة التدوير"، لافتاً إلى أنّه "عندما ترك العلماء البكتيريا في وعاء يوجد فيه بلاستيك، وجدوا أن المواد اختفت في غضون أسابيع".

كذلك، عثر العلماء على زوجٍ من الإنزيمات التي تتفاعل بقوة مع مكونات البلاستيك وأطلقوا عليها اسم Ideonella sakaiensis. ويمكن الاستعانة بها للتخلص من أزمة البلاستيك المنتشر في المحيطات.

وبات بإمكان العلماء اليابانيين انتاج مثل هذه البكتيريا في المختبرات، بعد تعذر ذلك في الماضي. وفعلياً، فإنّ هذه البكتيريا الجديدة ستساعد على التخلص من مليارات الأطنان من المخلفات البلاستيكية المضرة بالبيئة حول العالم، والتي يبلغ حجمها سنوياً نحو 300 مليون طن، لا يخضع إلا 10% منها للتدوير، فيما ترمى الكمية الباقية كمخلفات في مواقع مختلفة في العالم، الأمر الذي يشكل تحدياً بيئياً كبيراً.

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