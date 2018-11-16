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حصان ينجو من حرائق كالفورنيا بفضل بركة سباحة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (CBSNEWS) 

 كان جيف هيل ، من كاليفورنيا ، يتفقد منزل أحدهم بعد أضخم حرائق شهدتها المنطقة ، عندما وجد في الفناء الخلفي ما أذهله.

 فقد وجد جيف حصانًا في حوض السباحة في الفناء الخلفي ، معلقاً على غطاء الحوض .

 وقال هيل على  الفيسبوك "كان الحصان يرتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه"

وكتب هيل " عينا الحصان كان فيهما هذا الشعور بالهزيمة ". ولكن بفضل البركة ، نجا من أعنف حرائق الغابات في تاريخ كاليفورنيا.

يعد حريق كامب ، شمالي ساكرامنتو ،  واحدًا من عدة حرائق قاتلة مستعرة في كاليفورنيا. وقد قتل ما لا يقل عن 48 شخصا وعدد لا يحصى من الحيوانات.  بعد أن قام نحو 52000 شخص بإخلاء المنطقة ، لكن العديد من الحيوانات لم يكن لديها مكان تذهب إليه.

وقال هيل انه من غير الواضح كم من الوقت بقي الحصان في البركة. وبسبب غطاء البركة ، تمكن الحصان  من البقاء في الماء دون أن يغرق،  حتى أخمدت النار. 

وقال هيل إن المجموعة التي كانت معه ساهمت في إزالة غطاء البركة ، وسحب الحصان إلى المكان الآمن ،  وكتب هيل "خرج الحصان  وتراجع  وحيانا لبضع دقائق كشكر لنا وخرج ليؤكد لنا انه بخير."

صور الحصان وهو عالق في البركة مؤلمة ، لكن نجاته تـدخل الطمأنينية للقلب،  فـبفضل تفكيره السريع ومساعدة هيل ، تمكن الحصان من النجاة  من حرائق الغابات. 
 

 

مصدر الصورة : حساب Jeff Hill على فيسبوك .  

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