إليك 8 تطبيقات ستحول هاتفك إلى مختبر أبحاث

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرة هي التطبيقات التي نستخدمها في هواتفنا الذكية، وبعضها يعتبرُ مهماً جداً. فالعديد من هذه التطبيقات يحمل فائدة تعليمية رائعة وتغني معرفة حاملها. ولذلك، فإنّ هناك برامجاً تحوّل الهاتف إلى مختبر أبحاث، تساهم في إفادة المستخدم بالكثير من الأبحاث، وتقدّم له البيانات التي يمكنه مشاركتها مع الآخرين.

وفي هذا الصدد، نشر موقع "بوب سي" المتخصص بأخبار العلوم والتكنولوجيا، مجموعة من التطبيقات المفيدة في المجالات العلمية، وهي على النحو التالي:

Wolfram Alpha

يقدم هذا التطبيق الكثير من المعلومات لمختلف التخصصات في الفيزيائي والكيمياء، ويعرض معلومات عن خصائص المواد ويرسم خرائم تفصيلية عن النجوم.

ويقدم هذا التطبيقات معلومات عن الطبقات الجيولوجية للأرض، كما يتيح إمكانية حل المعادلات الرياضية والفيزيائية المعقدة.

وهذا التطبيق متوفر لأجهزة "أندرويد" و "آي او إس" بتكلفة 3 دولارات سنوياً.

Science Journal

تكمن الإفادة من هذا التطبيق في تكوين سلسلة من المراجع عن الظروف المناخية وتقلبات الطقس في مختلف البلدان، التي يمكن من خلالها التنبؤ باختلافات الطقس في السنين المقبلة.

Star Walk

وهو التطبيق المتخصص بأخبار علوم الفضاء، ويتضمن الكثير من المعلومات حول أنواع المجرّات والجُرم السماوية. ويعطي الجهاز لمستخدمه إمكانية متابعة مسار محطة الفضاء، والوصول إلى الصور التي تبثها المحطة.

ويتوفر التطبيق لنظامي "أندرويد" و"آي أو إس" مجاناً مع إعلانات. أمّا من دون إعلانات، فإنّه يكلف المستخدم 3 دولارات شهرياً.

NASA Globe Observer

وهو من تصميم وكالة "ناسا" للفضاء، ويعمل على نشر الأبحاث العلمية التي توصلت إليها الوكالة. كذلك، فإنّه يهتم بجمع البيانات من المستخدمين في 3 مجالات رئيسية وهي: غطاء الغيوم، وغطاء الأرض، وتجمعات البعوض.

والتطبيق مجاني لكلا نظامي التشغيل "أندرويد" و "آي او إس".

تطبيق "أي بيرد"

هو تطبيق صممه مختبر "كورنيل أوف أروني ثولوجي" بشكل مجانين وهو متخصص بـ"علم الطيور"، ويعطي نبذة مختصرة عن معظم أنواع الطيور في البرية، إلى جانب العديد من الصور ومقاطع الفيديو.

ولا تقف حدود التطبيق هنا، بل إنه يمكّن مستخدمته من تحديد موقعه، الأمر الذي يساعد الأخير على الحصول على كل أنواع الطيور في حدود منطقته. كذلك، يوفر هذا التطبيق إمكانية التواصل مع مشغليه، وإرسال صورٍ عن نوع من الطيور قد التقط له صورةً بعدسة هاتفه. وعليه، فإنّ المعنيين في إدارة التطبيق، سيعملون إلى تزويد المستخدم ببيانات عديدة عن هذا الطير.

My Shake4

وهو من تصميم مختبر علم الزلازل التابع لجامعة "كاليفرونيا - بيركلي"، الذي يعمد عبر هذا التطبيق إلى استخدام الهواتف الذكية لجمع معطيات حول نشاط الزالزل حول العالم. وعليه، فإنّ هذا التطبيق يجمع المعلومات من مستشعرات الجهاز، الأمر الذي يمكّن الباحثين من جمع البيانات حول النشاط الزلزلي والتنبؤ به. كذلك، يعرض هذا التطبيق معلومات عن الزلازل وقوتها، كما أنه يقدم نصائح حول كيفية اتخاذ تدابير السلامة عند حدوث أي زلزال.

The Elements

يعتبر هذا التطبيق من أهم البرامج المعتمدة في المجال الكيميائي، إذ يوفر كل العناصر الكيميائية بشكلها المادي، ويعرض أشكال وجودها في الطبيعة. ويقدم هذا التطبيق تفاصيل عن هذه العناصر وكيفية اكتشافها واستخداماتها. وهذا التطبيق متاح لنظام "آي او إس" بقيمة 9 دولارات شهرياً.

AcceleratAR

وهو تطبيق محطّ إعجاب الكثيرين من الفيزيائيين، وهو مجاني لنظام "أندرويد". يعمل هذا التطبيق على محاكاة لمسرع الجسيمات، ويعتمد على تقنية الواقع المعزز.

مصدر الصور: popsci

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