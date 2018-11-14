الإعلان عن أول مدينة صناعية مصرية في البحر الأحمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تستعد محافظة البحر الأحمر في مصر، للانتهاء من أول مدينة صناعية بالمحافظة تضم العشرات من المصانع الصغيرة، في مدينةٍ الغردقة على مساحة 190 ألف متر مربع .

وأشار محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله ، الى أن التكلفة الإجمالية ستتجاوز 500 مليون جنيه مصري ، لافتا إلى أن المشروع يضم 126 مصنعا صغيرا

وكشف المحافظ بأن هذا المشروع سيفتح العديد من فرص العمل لأبناء المنطقة، من خلال إنشاء مصانع صغيرة على مساحات تترواح ما بين 300 و600 متر، ومضاعفتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، كما سيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج.

وتستهدف هذه النوعية من المشاريع زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المحافظة إلى 20 مليون سائح سنويا عام 2030، بالإضافة إلى زيادة عدد الليالي السياحية من 96 مليون ليلة سياحية في 2009 إلى 140 مليون ليلة سياحية في 2030.



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