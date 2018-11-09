في مصر.. اعفاء السيارات الأوروبية من التعرفة الجمركية

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف سفير الإتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوش، أنّ "القاهرة ستخفض ستخفض التعرفة الجمركية على السيارات الأوروبية إلى صفر، اعتباراً من مطلع كانون الثاني 2019".

ووفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فقد أوضح سوركوش أنّ "الإعلان الرسمي عن التصفير الجمركي، صدر يوم الخميس، خلال اجتماع لجنة الشراكة الأوروبية المصرية في القاهرة"، مؤكداً أن "ذلك يأتي وفقاً للجدول المتفق عليه بشكلٍ ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والإتحاد الأوروبي".

ولفت سوركوش إلى أنّ "العلاقات بين الإتحاد الأوروبي ومصر تشممل كل المجالات الهامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة بين الجانبين".

تجدر الإشارة إلى أن مصر والإتحاد الأوروبي وقعا في 25 حزيران 2001 في بروكسل، اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرى بين الطرفين في مدة أقصاها 12 عاماً، من دون دخول الإتفاقية حيز التنفيذ. ويتمد تحرير الواردات المصرية من السلح الصناعية ذات المنشأ الأوروبي إلى 16 عاماً.

مصدر الصورة: Autobytel

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