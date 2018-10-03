شكاوى من تعطل تطبيق "إنستغرام"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



شكا عدد من مستخدمي تطبيق تراسل الصور “أنستغرام” من عدم تمكنهم من تسجيل الدخول إليه، ولم تُعرف على الفور طبيعة المشكلة التي يعاني منها التطبيق، والتي تجعل من المتعذر على بعض المستخدمين تسجيل الدخول إليه.

ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي أفاد بعض المغردين بأن التطبيق معطل ، ولا يمكنهم الولوج إليه واستخدامه، قبل أن يعود التطبيق مجددًا للعمل.



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