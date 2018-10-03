شاحن لاسلكي لهواتف آيفون الجديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أطلـَقت شركة "زينس" شاحناً لاسلكياً يتيح إمكانية الشحن السريع لاثنين من هواتف آي فون وساعة آبل ووتش في الوقت ذاته.

وأوضحت الشركة الهولندية أن الشاحن اللاسلكي يعمل بقدرة 20 وات، ويدعم وظيفة الشحن السريع من أبل بقدرة 7.5 وات، بالتالي يمكن إعادة شحن هواتف آي فون بأسرع ما يمكن.

ويتوافق الشاحن اللاسلكي الجديد مع هواتف آي فون XS و XS Max و XR، وكذلك جميع الهواتف الذكية الأخرى، التي تعتمد على معيار Qi كمعيار للشحن اللاسلكي، ومنها الساعة الذكية أبل ووتش Series 4 والموديلات السابقة عليها.

ويأتي الشاحن اللاسلكي بتصميم نحيف للغاية وبسُمك لا يتعدى 8 مم، ومصنوع من قطعة واحدة من الألومنيوم فائق الجودة، ولا يزيد وزنه عن 290 غراماً، ويمتاز موضع الشحن بأنه غير قابل للانزلاق.

ويبلغ سعر الشاحن اللاسلكي 100 يورو، وتتضمن باقة المرفقات محول الشبكة الكهربائية.

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